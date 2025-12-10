Cali

Motociclista le da brutal golpiza a un agente de tránsito en Cali

La agresión quedó grabada en video y el motociclista fue capturado por las autoridades.

Ya son 76 las agresiones contra agentes de tránsito en la ciudad en lo corrido de 2025.

En Cali se registró un nuevo caso de agresión a un agente de tránsito cuando un motociclista fue requerido por invadir un bicicarril y no contar con la documentación al día.

Durante el procedimiento, el hombre reaccionó violentamente y le dio una brutal golpiza al funcionario, causándole una fractura de tabique.

El hecho quedó registrado en video, lo que permitió identificar al agresor y capturarlo.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que buscará el apoyo de la justicia para que quienes agredan a servidores públicos enfrenten penas más fuertes.

“Hablé con la fiscal general de la Nación y le dije cuál es la situación que estábamos viviendo en Cali y me expresó que es una situación que se vive similar en otras ciudades del país, una situación de intolerancia muy compleja, pero se va a hacer una revisión para fortalecer las penas contra las agresiones contra servidores públicos”, indicó.

Con este caso ya son 67 las agresiones a agentes de tránsito en lo corrido del año, 15 procesos siguen abiertos y 3 personas han sido enviadas a la cárcel por hechos similares.

