Motociclista le da brutal golpiza a un agente de tránsito en Cali

Ya son 76 las agresiones contra agentes de tránsito en la ciudad en lo corrido de 2025.

Cali

En Cali se registró un nuevo caso de agresión a un agente de tránsito cuando un motociclista fue requerido por invadir un bicicarril y no contar con la documentación al día.

Durante el procedimiento, el hombre reaccionó violentamente y le dio una brutal golpiza al funcionario, causándole una fractura de tabique.

El hecho quedó registrado en video, lo que permitió identificar al agresor y capturarlo.

Otra vez en Cali: un agente de tránsito fue brutalmente golpeado por impedir que motociclistas pasaran por el Bulevar del Río. El agresor enfrenta cargos por ataque a servidor público y podría ir preso. La intolerancia no puede seguir ganándole a la autoridad.@MovilidadCali pic.twitter.com/xf7Bv0ZLiy — Roberto Ortiz (@robertoortizu) December 10, 2025

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que buscará el apoyo de la justicia para que quienes agredan a servidores públicos enfrenten penas más fuertes.

“Hablé con la fiscal general de la Nación y le dije cuál es la situación que estábamos viviendo en Cali y me expresó que es una situación que se vive similar en otras ciudades del país, una situación de intolerancia muy compleja, pero se va a hacer una revisión para fortalecer las penas contra las agresiones contra servidores públicos”, indicó.

Con este caso ya son 67 las agresiones a agentes de tránsito en lo corrido del año, 15 procesos siguen abiertos y 3 personas han sido enviadas a la cárcel por hechos similares.