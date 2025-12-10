Natalia Gutiérrez, de Acolgen, es la nueva presidenta del Consejo Gremial; Velasco, el vicepresidente

Con una votación de 20 contra 14, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, fue elegida como presidente del Consejo Gremial este miércoles. El vicepresidente será Andrés Velasco, quien lidera Asofondos.

Puede leer: Acolgen revela las tendencias y retos para fortalecer el sector de generación eléctrica en Colombia

Esta dupla entrará en sus nuevas funciones en enero del próximo año, en reemplazo de Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Y es que pese a que a Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, la postularon diez gremios para ser la nueva presidenta de este organismo, el pulso lo ganó Natalia Gutiérrez, quien obtuvo 20 votos, pese a que su postulación fue firmada por seis gremios.

Hay que recordar que las cartas estaban con dos postulaciones: Natalia Gutiérrez y Andrés Velasco y Luz Stella Murgas y Nicolás Pérez (Fedepalma).

Gutiérrez fue viceministra del Interior, viceministra de Minas y presidente de la Agencia Nacional de Minería.

En su postulación, señalaron los gremios que “cuenta con una reconocida trayectoria en el liderazgo gremial, experiencia en la gestión de asuntos estratégicos y un profundo entendimiento del papel que cumplen los sectores productivos en la construcción de país”.

Además, destacaron su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales.

Por su parte, Velasco ha sido profesor-instructor de macroeconomía en las universidades Los Andes, Rosario, Oxford, Sabana y Javeriana.

El economista fue director Técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia, CARF; fue viceministro Técnico y director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

También fue subgerente de Sistemas de Pago y Operación Bancaria.