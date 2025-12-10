‘Pipe’ Córdoba se inscribió oficialmente como precandidato Conservador y se agudiza división interna
El excontralor Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba se inscribió oficialmente como precandidato presidencial del Partido Conservador este miércoles 10 de diciembre.
El excontralor Carlos Felipe Córdoba ya se inscribió como precandidato del Partido Conservador, en donde ya recibió el respaldo de 16 de 27 representantes a la Cámara. Con su inscripción, se agudiza la división interna, y se enfrenta al senador y también precandidato, Efraín Cepeda.
Con su inscripción, los precandidatos del Partido Conservador ahora son cinco: el Exministro Rubén Dario Lizarralde, la representante Juana Carolina Londoño, el senador Efraín Cepeda, Felipe “Pipe” Córdoba y el Coronel Carlos Velázquez.
El directorio nacional conservador definirá el mecanismo para la elección de su candidato único próximamente. Puede ser el consenso, una convención o una encuesta.
Noticia en desarrollo...