‘Pipe’ Córdoba se inscribió oficialmente como precandidato Conservador y se agudiza división interna

El excontralor Carlos Felipe Córdoba ya se inscribió como precandidato del Partido Conservador, en donde ya recibió el respaldo de 16 de 27 representantes a la Cámara. Con su inscripción, se agudiza la división interna, y se enfrenta al senador y también precandidato, Efraín Cepeda.

Con su inscripción, los precandidatos del Partido Conservador ahora son cinco: el Exministro Rubén Dario Lizarralde, la representante Juana Carolina Londoño, el senador Efraín Cepeda, Felipe “Pipe” Córdoba y el Coronel Carlos Velázquez.

El directorio nacional conservador definirá el mecanismo para la elección de su candidato único próximamente. Puede ser el consenso, una convención o una encuesta.

