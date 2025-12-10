Policía evitó el secuestro de una mujer en Cali y capturó a los responsables

Los detenidos podrían tener vínculos con estructuras criminales del norte del Cauca. Foto: Policía de Cali.

Cali

Las autoridades de Cali confirmaron que en las últimas horas una mujer fue rescatada, cuando cuatro sujetos pretendían trasladarla contra su voluntad hacia el norte del departamento del Cauca.

La víctima fue abordada por los delincuentes en el barrio El Troncal de la capital vallecaucana y obligada a subirse a un vehículo particular.

Tras recibir la alerta, la Policía activó un plan ‘Candado’, que terminó en la captura de los sujetos en el sector del Triunfo, corregimiento del Cabuyal, en el municipio de Candelaria.

“Son cuatro delincuentes que habían llegado a Cali en este vehículo, horas antes habían hecho un seguimiento a esta ciudadana y cuando ella iba apertura su consultorio, es abordada por estos delincuentes, la secuestran, la trasladan en ese vehículo por la vía Candelaria hacia los municipios del departamento del norte del Cauca”, detalló el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali.

Durante el operativo les incautaron dos armas de fuego munición y varios teléfonos celulares que habrían sido utilizados para planear el secuestro.

Según la Policía, los detenidos podrían tener vínculos con estructuras criminales del norte del Cauca y ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro y porte ilegal de armas.