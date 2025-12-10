Un equipo periodístico de Argentina fue expulsado de Venezuela, según el sindicato de prensa

Un equipo periodístico del canal de televisión argentino C5N fue “expulsado” de Venezuela en la madrugada (hora local) de este miércoles 10 de diciembre, denunció en su cuenta de X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolano.

La organización gremial informó que el equipo llegó al país desde Argentina en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde, indicó, les “retuvieron sus pasaportes y les comunicaron que no tenían el ingreso admitido al país”.

“El equipo estuvo cerca de dos horas en Migración y, luego de entregar su documentación, les hicieron fotografías y preguntas”, agregó.

Según informó el SNTP, el equipo periodístico estaba conformado por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, y el camarógrafo Fabián Solís.

Asimismo, compartió un video del medio C5N con un relato del periodista Salonia, quien indicó que les hicieron “decenas de preguntas” hasta que las autoridades les comunicaron que no tenían “ingreso permitido” al país suramericano.

Salonia detalló que los condujeron a otro avión con destino a Bolivia donde, según dijo, todavía estaban esperando para regresar a Buenos Aires.

“Fuimos expulsados rápidamente y sin ninguna explicación”, añadió el extranjero.

Este miércoles, el cardenal venezolano Baltazar Porras denunció que le confiscaron el pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía, desde donde intentaba viajar a Colombia -con destino final a España-, y también fue amenazado con ser detenido cuando quiso tomar una foto de un documento donde se apuntaba el supuesto “incumplimiento de las normas para viajar”.

Estos incidentes ocurrieron el mismo día en el que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad desde hace 11 meses y no pudo acudir a la ceremonia, aunque se espera que llegue en “unas horas” a la capital noruega, según confirmó la hija de la exdiputada, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre.

La ONG Espacio Público reportó este martes 9 de diciembre, que nueve violaciones a la libertad de expresión fueron documentadas en Venezuela en noviembre pasado, en su mayoría relacionadas con censura y restricciones administrativas, y advirtió sobre una baja en los registros por “miedo a represalias”.

Escuche W Radio en vivo: