Viceministro de Igualdad saldría de su cargo tras insultar a Andrea Petro, hija del presidente

La W conoció que el viceministro de Igualdad, Dumar Guevara, saldría de su cargo tras conocerse en días pasados que se habría referido en términos desobligantes a Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro y a su exesposa, Mary Luz Herrán.

Esta información fue dada a conocer por una publicación realizada por el periódico El Colombiano, el cual reveló una serie de chats escritos por el viceministro Guevara.

De acuerdo con la publicación, ambas fueron el pasado mes de agosto al Ministerio de la Igualdad con el propósito de proponer su participación en charlas y foros para hablar sobre temas de migración y discapacidad con la hoy viceministra de Mujeres, Charlotte Callejas. Sin embargo, según señala el diario, Guevara –quien ya había trabajado con ellas– impidió el encuentro.

Según los chats revelados por El Colombiano, Guevara se refirió en términos desobligantes a ambas mujeres. Esto habría dicho Guevara:

“Viene la Andrea Petro a las 10:00 de la mañana dizque a saludar a la Charlotte. Ojo: que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Carlos Florián) quieto para que no vaya a quemarse”.

Posteriormente, a través de la misma conversación publicada por el diario, el viceministro se refirió a Petro y Herrán con malos tratos, señalando que se encargará de dejarlas mal paradas:

“Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’. Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía, jajaja, ¿qué tal las hps? (Si) fuera cierto, las tendría embaladas y diciéndoles que me habían echado de la fundación por malos manejos, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”.

En las publicaciones se muestra que Dumar Guevara también habría impedido el encuentro de Andrea Petro y Mary Luz Herrán con el ministro Juan Carlos Florián, quien estaba recién posesionado.

“Erda, esas perras siguen aplonadas aquí en el piso 19, la Marly Luz y la Andrea (...) se cansaron de esperar y se fueron, jajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Carlos Florián) al Ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección de que, si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

Ante esto, Andrea Petro se pronunció a través su cuenta en X (antes Twitter):

“Ante lo que ha circulado en prensa, solo reafirmo que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos. El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos”.

El Colombiano también reveló que el viceministro encargado de Diversidades tiene otras quejas por malos tratos a funcionarios del Ministerio. Además, trabajó en la fundación Organización Colombiana para Migrantes liderada por Andrea Petro como secretario general, pero fue desvinculado en junio de 2023 por presuntas irregularidades.

Un comunicado de la fundación, enviado en esa fecha, revela lo siguiente: “(…) una serie de circunstancias y eventos que han puesto en entredicho los valores y principios fundamentales de nuestra fundación. Hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación interna que ha revelado comportamientos que van en contra de los estándares éticos y profesionales que esperamos de todos nuestros empleados”.

Otro tema que tiene a Guevara en el ojo del huracán es un contrato por 55.000 millones de pesos entre el Ministerio con la empresa Publicidad Móvil de Colombia S.A.S, conocida como Publimóvil. Esto, para contratar los servicios de un operador logístico a través de FonIgualdad, un fondo creado en 2023 como un patrimonio autónomo que permite entregar los contratos directamente, ya que rige bajo algunas leyes del derecho privado y no exige la misma transparencia que los procesos públicos.

Guevara trabajó en Publimovil entre 2015 y 2018. Según El Colombiano, integrantes de esa empresa habrían tenido reuniones en el Ministerio antes de la firma del contrato.