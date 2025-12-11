Colombia

La Navidad es sinónimo de unión y celebración, pero también pone en evidencia las brechas que persisten en nuestra sociedad. Mientras muchas familias disfrutan de abundancia en sus mesas, miles de hogares en Bogotá siguen enfrentando dificultades para acceder a una alimentación digna. Ante esta realidad, Bimbo de Colombia y Misión Nutrición Bogotá impulsaron una iniciativa que movilizó a la industria para llevar alimento, compañía y esperanza a quienes más lo necesitan.

La iniciativa, ‘Mil Desayunos Navideños’, superó la meta al lograr entregar más de 1.200 desayunos y regalos a familias de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe Uribe, específicamente en el barrio Los Luceros.

La gran unión empresarial

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la unión y promover prácticas solidarias desde el sector de alimentos, Bimbo de Colombia y Misión Nutrición Bogotá lideraron la iniciativa.

En esta oportunidad se unieron marcas como: Nestlé, Huevos Kikes, Bavaria, Sempertex, Tiendas Ara, Alquería, Green and Fresh, Kellogs, Alpina, Campo Meta, Cruz Roja Colombiana, Agencia DENICOLÁS, Gencell Latam, Centro Comercial Titán, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones del distrito - FONCEP, Colectivo Vivir para Servir.

Bimbo y 24 aliados entregan más de 1.200 desayunos navideños a familias vulnerables de Bogotá Ampliar

También, la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Salud, Policía Infancia y Adolescencia, Doctor Clawn, Corre Mi Tierra, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, Alcaldía local de Ciudad Bolívar y Gastronomía Social, además de 60 voluntarios.

Esta colaboración marca un hito al consolidar un espacio donde el sector privado se une para favorecer a comunidades vulnerables, demostrando que la unión puede generar impactos significativos cuando se orienta hacia un propósito común.

Bimbo y 24 aliados entregan más de 1.200 desayunos navideños a familias vulnerables de Bogotá Ampliar

“Este año, mientras celebramos los 80 años de Grupo Bimbo a nivel global, quisimos reafirmar nuestro compromiso de hacer a Colombia más suavecita y trabajar en unión con la industria y aliados que comparten junto a nosotros la convicción de alimentar un mundo mejor. Los ‘Mil Desayunos Navideños’ son una muestra de lo que ocurre cuando las empresas nos articulamos alrededor de un propósito común”, afirmó Rafael López, gerente general de Bimbo Colombia.

Por su parte, Carolina Deik, primera dama y gestora social de Bogotá, destacó: “hoy fue un día para reunir a los donantes que todo el año nos entregan y rescatan productos para nuestros niños de Misión Nutrición Bogotá. Por eso, hoy, con el apoyo del Grupo Bimbo, quisimos acercar a nuestros aliados de la industria de alimentos y del sector manufactureros a los niños que viven en tres de las ocho localidades que atendemos”.

Bajo el concepto “Las gracias sobre la mesa”, el evento no solo entregó alimentos, sino que buscó recrear espacios de conexión y gratitud. Según un estudio de la Universidad de Oxford ,compartir comidas fortalece la confianza y mejora los vínculos sociales, un ritual especialmente relevante en épocas festivas.

La actividad incluyó una experiencia de desayuno compartido, entrega de más de mil regalos y espacios de acompañamiento para las familias. Más allá de la fecha, la iniciativa busca consolidar una red de colaboración entre marcas, organizaciones sociales y voluntarios para desarrollar acciones de alto impacto