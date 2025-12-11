Citan a sesiones extraordinarias en Cali, pero elección del nuevo contralor sigue en vilo

Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, convocó al Concejo Distrital a un periodo de sesiones extraordinarias desde este jueves y hasta el 20 de diciembre con el fin de avanzar en la discusión y eventual aprobación de siete proyectos de acuerdo considerados clave para el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad.

Entre las iniciativas están la creación de dos nuevas comisarías de familia para ampliar la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, beneficios tributarios dirigidos a las personas afectadas por los atentados ocurridos este año en la ciudad y la autorización de vigencias futuras necesarias para el Plan de Desarrollo.

Sin embargo, llama la atención que en el comunicado oficial no se menciona la elección del nuevo contralor de Cali, un proceso que ha generado polémica en las últimas semanas luego de varias sesiones ordinarias fallidas por falta de quórum en el concejo, advertencias jurídicas de entes de control y señalamientos sobre presunta injerencia de la Administración.