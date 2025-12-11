Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Programas

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 11 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el desempeño de los colombianos en la Champions League, resaltando el gol y la asistencia de Richard Ríos con el Benfica.

Peláez y De Francisco de este 11 de diciembre de 2025

Peláez y De Francisco de este 11 de diciembre de 2025

01:38:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron y analizaron el desempeño de los colombianos en la Champions League, destacando el gol y la asistencia de Richard Ríos con el Benfica.

Asimismo, hablaron de la final de ida de la liga colombiana entre el Junior de Barranquilla y Deportes Tolima que se dará el próximo 12 de diciembre a las 8 de la noche.

Finalmente, hablaron de posibles fichajes del Fútbol Profesional Colombiano.

Escuche el audio completo aquí:

Peláez y De Francisco de este 11 de diciembre de 2025

01:38:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad