Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 11 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron y analizaron el desempeño de los colombianos en la Champions League, destacando el gol y la asistencia de Richard Ríos con el Benfica.
Asimismo, hablaron de la final de ida de la liga colombiana entre el Junior de Barranquilla y Deportes Tolima que se dará el próximo 12 de diciembre a las 8 de la noche.
Finalmente, hablaron de posibles fichajes del Fútbol Profesional Colombiano.
