Machado: Hay una generación de jóvenes “listos para dar la vida” por Venezuela

La líder opositora María Corina Machado aseguró en una rueda de prensa en Oslo que hay toda una generación de jóvenes en Venezuela que “no han conocido la democracia ni han vivido en libertad” pero que están “preparados para dar la vida” para liberar al país.

La última Premio Nobel de la Paz aseguró que llegó “un poquito tarde” a Oslo, pero agradeció a su hija, Ana Corina Sosa, que recogiera el premio ya que sus palabras “no pudieron haber sido mejor expresadas” por una persona que no ha conocido la democracia ni la libertad.

“Estoy convencida de que tenemos la mejor generación de venezolanos de la historia, listos para culminar nuestra labor, no solo para liberar a nuestro país, sino para construir una nación con pilares sólidos, pilares éticos, que representen la nueva institución democrática durante los siglos venideros. Esa es la magnitud de la responsabilidad que tenemos”, apuntó la líder opositora.

Machado, que llegó esta madrugada a Oslo después de estar más de un año en la clandestinididad en Venezuela, apuntó que “pronto” estará de vuelta en Venezuela y aseguró, aludiendo a todos los exiliados venezolanos, que “pronto” también podrán volver.

“Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también”, dijo durante la rueda de prensa en la capital noruega.

Esta vuelta “será lo antes posible”, aunque aún no hay fecha, pues la opositora venezolana alegó que aprovechará para pasar “algunas horas” con sus amigos y la familia y también para hacer “visitas a médicos”, pues tiene “algunas cosas de las que ocuparse”, después de 15 meses de clandestinidad.

También realizará “algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver”; “vamos un día a la vez”, añadió.

“Hemos hecho un esfuerzo extraordinario en estos meses de persecución, estamos ahora innovando en la organización de una sociedad que está bajo una brutal represión”, dijo Machado, que aseguró que el nobel les ha dado “una inyección de energía” y “ha disparado la gente que se ha querido involucrar”.

