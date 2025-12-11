Se aviva pulso entre Gobierno y gremios de pensiones y aseguradoras por polémico decreto pensional
Fasecolda y Asofondos le respondieron al Ministerio de Hacienda que aseguró que el proyecto de decreto no implica que los futuros pensionados deban reunir más dinero para acceder a pensión.
Fasecolda y Asofondos le respondieron al Ministerio de Hacienda que aseguró que el proyecto de decreto que preparan para cambiar algunas reglas pensionales no implica que los futuros pensionados deban reunir un mayor capital para acceder a su pensión por invalidez o sobrevivencia, como lo dijeron esos gremios.
- Puede leer: MinHacienda defiende polémico decreto pensional: “futuros pensionados no deben cotizar más”
Impacto sobre incapacidad o muerte
Pues los gremios de pensiones y de aseguradoras insistieron en que si sale este decreto habría tres consecuencias: menos pensionados, menores mesadas pensionales y desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte.
Los gremios argumentaron que “si bien el Ministerio señala que la propuesta no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica el cambio sí eleva de manera significativa el costo de los siniestros que debe asumir el seguro previsional”.
Por eso resaltó que este aumento en el costo llevaría a que la prima del seguro supere el límite legal del 3%, lo cual hace inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte. “Sin un seguro previsional funcional, la protección—que hoy beneficia a cerca de 20 millones de trabajadores— quedaría seriamente comprometida”.
Impacto sobre pensión a la vejez
Fasecolda y Asofondos aseguraron que hoy existe un grupo significativo de afiliados que, bajo las reglas vigentes, puede pensionarse de manera anticipada sin acudir al FGPM ni acreditar esas semanas, gracias a que logran autofinanciar una renta vitalicia.
- Le puede interesar: Renuncia la directora de la URF por reparos a decreto de inversión pensional
Con la modificación propuesta, los gremios afirmaron que decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse y/o aceptar una mesada inferior a la que recibirían bajo el esquema actual.