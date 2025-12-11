Titular de ente electoral de Honduras expresa preocupación por acciones “intimidatorias”

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expresó este jueves 11 de diciembre, a la comunidad internacional su preocupación ante dos hechos “intimidatorios” ocurridos en las últimas horas, los cuales, afirmó, podrían interferir en la fase final de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

“Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales”, señaló Hall en la red social X en relación a las declaraciones del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y del Parlamento.

Durante la reunión con el G16+ (foro de cooperación internacional con Honduras), la funcionaria manifestó su preocupación por la convocatoria realizada el martes 9 de diciembre, por el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, a los colectivos de esa organización política.

Zelaya instó a esos colectivos de la formación oficialista a concentrarse en las afueras del estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), sitio donde se encuentran trabajando funcionarios del CNE y se resguarda material electoral.

La segunda “preocupación” de Hall es un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Parlamento (que solo integra nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado), en el que se mencionan presuntos delitos electorales atribuidos tanto a ella como a la consejera Cossette López, “sin fundamento ni competencia para ello”.

En concreto, el presidente del Parlamento, Luis Redondo (oficialista), quien no convoca a sesiones desde finales de agosto, instaló la Comisión Permanente, que tiene amplios poderes.

Ante estos hechos, Hall reiteró su “compromiso institucional: como presidenta del CNE defenderé el proceso electoral, que es parte fundamental de la democracia de nuestro país”, subrayando que “Honduras es primero”.

La denuncia de Hall trasciende a pocas horas de que se inicie la segunda fase del escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre con el conteo de los votos de 2.773 actas que presentan inconsistencias.

Con el 99,40 % de las actas electorales escrutadas, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (ambos conservadores) con 1.256.428 sufragios (39,48 %) y la candidata de Libre, Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19,29 %).

Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano, pero aún no saben los resultados finales pues el ente electoral tiene hasta 30 días después de los comicios para darlos a conocer.

