Ejército destruye maquinaria que era utilizada para minería ilegal en el sur de Córdoba. Foto: Ejército.

Montería

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, orgánicas de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la intervención de 16 unidades para la explotación ilícita de yacimientos mineros que, al parecer, servirían para el financiamiento de la subestructura Rubén Darío Ávila del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo. La operación militar se adelantó en Puerto Libertador, sur de Córdoba.

“La información suministrada por inteligencia militar permitió el desarrollo de esta operación en la vereda Cabecera del municipio de Puerto Libertador, donde los uniformados incautaron e inutilizaron 3 excavadoras, 16 motores, 4 clasificadoras, 200 metros de manguera negra y 300 galones de ACPM”, informaron las fuerzas militares.

Lea también en La W: Admiten tutela por presunta vulneración a la libertad de Alejandro Lyons de la Espriella en Montería

“En cuanto a la afectación económica generada con la destrucción de esta maquinaria, se estarían dejando de extraer 54.000 gramos de oro al mes, avaluados en más de 20 mil millones de pesos en el comercio, impactando directamente las finanzas del GAO Clan del Golfo”, agregaron.

Finalmente, resaltaron que “con este resultado se logra intervenir un área de aproximadamente 12 hectáreas, contribuyendo así a mitigar el daño ocasionado por la deforestación y remoción de suelo, cuyo tiempo de recuperación sería de aproximadamente 30 años”.