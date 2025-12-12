El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 12 de diciembre de 2025

Durante la emisión de este 12 de diciembre de 2025, Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron sobre cómo llegan los equipos Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla a la final del Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, el estado anímico y las cifras más relevantes de cada uno de los clubes.

De esta manera, aquí podrá encontrar un análisis completo del encuentro que se dará este viernes por el título de la liga colombiana.

En su opinión, ¿quién ‘pega’ primero en la ida de la final del FPC, Junior o Tolima?

Escuche el capítulo completo aquí: