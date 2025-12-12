Gobierno rechaza anuncio de paro armado del ELN y anuncia despliegue de fuerza pública

El Gobierno Nacional rechazó de manera categórica el anuncio de un nuevo paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al advertir que este tipo de acciones constituyen una amenaza directa contra las comunidades y un intento de constreñimiento criminal bajo un eufemismo que pretende ocultar su carácter violento.

Según la cartera de defensa, el llamado “paro armado” representa un riesgo para niñas, niños, mujeres, campesinos y en general para la población civil, que históricamente ha sido la más afectada por las actuaciones de ese grupo armado.

“Persisten en amenazar al pueblo colombiano en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”, señaló el MinDefensa.

Frente a la amenaza, el Estado ordenó un despliegue total de capacidades. Militares y policías están en máxima alerta con el objetivo de prevenir acciones violentas y garantizar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de las comunidades durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La Fuerza Pública aseguró que estará presente “en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, en cada río y en cada calle” para proteger a los ciudadanos ante cualquier eventualidad relacionada con el anuncio del ELN.

En medio de las declaraciones, el Gobierno reiteró que continúan vigentes las recompensas por información que permita dar con los máximos responsables del grupo insurgente. Entre ellas, la recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por alias Pablito, uno de los jefes más buscados del ELN.

Las autoridades hicieron un llamado a que la ciudadanía suministre información que contribuya a su ubicación y captura, garantizando absoluta reserva y protección.

El Gobierno invitó a las comunidades de las regiones más expuestas a no ceder ante las intimidaciones y a rechazar de manera unánime lo que calificaron como un “desafío criminal” de una estructura que “vive del narcotráfico y produce terrorismo”.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad: la fuerza pública estará presente para asegurar que estas fechas decembrinas se desarrollen en un ambiente de paz y seguridad”, concluyeron las autoridades.