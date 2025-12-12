‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ piden que Mancuso sea mediador en las negociaciones de paz

La W Radio conoció dos cartas enviadas al ministro del Interior, Armando Benedetti, a finales de septiembre de este año, en las que los abogados de Jorge Eliecer Díaz, alias ‘Castor’, de ‘Los Costeños’, y de Digno Palomino, de ‘Los Pepes”', solicitaron que el exjefe paramilitar de las AUC y hoy gestor de paz, Salvatore Mancuso, sea designado como facilitador en el proceso con las bandas criminales de Barranquilla y el departamento del Atlántico.

Oficialmente, el presidente Gustavo Petro dio el aval para entablar diálogos exploratorios en búsqueda del sometimiento a la justicia de estas estructuras armadas, tras la resolución emitida el pasado 6 de diciembre.

“De manera respetuosa me permito solicitarle, por indicaciones de mi representado, la incorporación del señor Salvatore Mancuso Gómez en su condición de facilitador en el proceso que se adelanta en el departamento del Atlántico y en el Área Metropolitana, a fin de avanzar en el proceso sociojurídico que busca la paz en la región de acuerdo con las políticas del presidente Gustavo Petro”, señala una de las cartas dirigidas a Benedetti.

El documento agrega que ya se realizaron acercamientos con el equipo jurídico de Mancuso y que él expresó su voluntad de participar en dicho proceso, que ha dejado como primer resultado una tregua de tres meses hasta el 20 de enero de 2026 que, según los remitentes, ha reducido de manera significativa las cifras de hurtos y extorsiones frente a los registros de 2024.

“Es de resaltar que el suscrito ya adelantó acercamientos con el señor Salvatore Mancuso Gómez, con el fin de solicitarle su participación dentro de la mesa de diálogos con Los Costeños, del cual manifestó su voluntad, siempre y cuando la invitación sea realizada por parte del Gobierno Nacional”.

Actualmente, la solicitud es evaluada por el Ministerio del Interior tras la reactivación de algunos procesos de la Paz Total, con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Los planes de trabajo de los 16 gestores de paz

Fuentes del Ministerio del Interior le confirmaron a La W que hace aproximadamente un mes el comité encargado de la gestión recibió por parte de los exintegrantes de las AUC los planes de trabajo que deberán ejecutar en el marco de sus funciones.

Sin embargo, a cuatro meses de haberse expedido la resolución que los designó, aún no se define la fecha en la que los 16 gestores de paz comenzarían a cumplir sus roles, pese a que los documentos quedaron en manos del Gobierno y solo falta la autorización final para poner en marcha sus tareas.