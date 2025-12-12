Piden investigar a juez que habría usado indebidamente IA en un fallo por abuso sexual

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, compulsó copias a la Comisión Seccional de Bogotá para que se investigue la conducta de la juez 21 Penal del Circuito de Bogotá, señalada de haber proferido una sentencia condenatoria por abuso sexual, al parecer utilizando inteligencia artificial y con citas inexistentes.

Además, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión del pasado 2 de diciembre de 2025, anuló la sentencia condenatoria de primera instancia por el delito de acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir agravado, en concurso homogéneo sucesivo. Esto luego de haber encontrado citas inexistentes sobre jurisprudencia.

“En su valoración, el Tribunal Superior de Bogotá evidenció serios vacíos e irregularidades en la argumentación de la jueza, algunas de ellas falsas o inexistentes a la luz de la realidad jurídica y normativa”, detalló el presidente de la CNDJ.

El alto tribunal detectó en el fallo de primera instancia citas jurisprudenciales inexistentes de la Corte Suprema de Justicia, también frases atribuidas a autores y publicaciones carentes de veracidad.

Se hallaron “citas textuales de providencias que nunca hicieron parte de las mismas”.

“Lo anterior llevó al Tribunal a concluir que la Jueza no solo inobservó la manera como debe utilizarse la inteligencia artificial, sino que pudo haber sustituido sus deberes de supervisión respecto del contenido de la sentencia, delegado todo en la herramienta tecnológica de modo irresponsable”, señaló la CNDJ.

A través de la utilización grave de la inteligencia artificial, se habría vulnerado “el deber de motivación que rige la actividad jurisdiccional y, con ello, el derecho al debido proceso de la persona señalada como agresor en el proceso penal”.

Caso en contexto

La denuncia que originó el juicio y el fallo de primera instancia que el Tribunal Superior de Bogotá, se relaciona con una agresión del tipo acceso carnal violento en contra de una mujer en condición de discapacidad.

Los hechos ocurrieron en 2013 en una casa ubicada en el occidente de Bogotá.

“El fallo condenatorio en contra del presunto agresor se soportó, aparentemente, en argumentos abiertamente contrarios a derecho”, señaló la CNDJ.

Por último, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial exhortó a los jueces de la República “para que apliquen el mayor rigor en sus decisiones y hagan uso adecuado de las herramientas tecnológicas, ajustándose a la jurisprudencia y directrices que en tal sentido han emitido las Altas Cortes y el Consejo Superior de la Judicatura”.