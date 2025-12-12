Venezuela denunció intento de intimidación de EE. UU. con sobrevuelo de aviones de combate

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este viernes 12 de diciembre, un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que el pasado martes se internaron en el espacio del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

“Hemos estado viendo las pretensiones de intimidarnos, acercando vectores aéreos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestras costas (...) nosotros aquí con mucha humildad les decimos que no se equivoquen con nosotros, nosotros estamos preparados para defender a este país”, dijo el funcionario durante un acto por el 47 aniversario del comando de defensa aeroespacial integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino López sostuvo que esta acción no va a quebrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni al pueblo venezolano.

Le puede interesar: Expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido por presunta corrupción

“Tenemos la capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo, no se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas que no nos las tragamos en lo absoluto, para nada”, reiteró.

El martes, dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron, según mostró el sitio web de seguimiento para aviación Flightradar24, en el espacio aéreo sobre las aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos.

El sobrevuelo se produjo en torno a las 12:00 hora de Venezuela en una zona del golfo, a unos 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad venezolana más poblada.

Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE.UU.

El Pentágono envío hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el Caribe desde finales de agosto y que supone su mayor despliegue en la región en décadas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una amenaza para propiciar un cambio de Gobierno.

Un día después de este sobrevuelo, la Administración de Donald Trump interceptó y confiscó un buque petrolero cerca de las aguas de Venezuela, lo que fue calificado por el Gobierno de Nicolás Maduro como un “robo”.

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

Escuche W Radio en vivo: