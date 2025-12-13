Andrés Mossos, director, guionista y productor colombiano estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre la producción de películas animadas actualmente.

Mossos destacó que, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), los procesos de animación podrían acelerarse significativamente, logrando realizar películas complejas en solo dos años. Esta rapidez contrasta drásticamente con la producción tradicional de películas 2D de la época dorada de Disney, como Hércules o Pocahontas, que requerían procesos artesanales y manuales muy largos, a menudo de cinco o seis años, e involucraban a cientos de animadores.

Explicó que la pérdida de calidad es consecuencia directa del hiperconsumo impuestos por el mercado, lo que exige a las industrias culturales que generen contenido de manera constante y a un ritmo acelerado, sacrificando el detalle.

Enfatizó en que la tecnología al facilitar la inmediatez y accesibilidad también fomenta la pereza en ciertas tareas creativas. Además, para los jóvenes, según el director, las redes sociales proyectan imaginarios de éxito prematuro, lo que lleva a los estudiantes a compararse con figuras públicas muy jóvenes y a juzgarse duramente por no lograr el éxito a sus 21 o 22 años, afectando su bienestar.

A pesar del afán por maximizar ganancias, Mossos comentó que la condición humana, la memoria y el deseo de narrar, seguirá siendo la base para la existencia de obras cinematográficas destacadas.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Andrés Mossos, explicó cómo afecta el hiperconsumo en la producción de películas animadas 13:02 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: