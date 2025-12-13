El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es la importancia de la danza para los niños en medio de la era digital?

Andrea y Alejandra Salamanca, bailarinas profesionales de ballet, licenciadas en danza para la primera infancia con la Escala de Milán, dialogaron con W Fin De Semana acerca de la importancia del baile para los niños.

“La danza hace que los niños reconozcan su cuerpo, se conozcan más y puedan regular sus emociones y expresarse mejor a la hora de pasar momentos difíciles y tener emociones fuertes”, mencionaron.

Destacaron el hecho de que cada vez más padres de familia están apoyando a sus hijos hombres a bailar. “Estamos evolucionando y siendo conscientes”.

Importancia del baile en la era digital

“Las pantallas no hay que satanizarlas porque la tecnología hacer parte de la nueva era, es vital para aprender muchas cosas, pero el movimiento hace que el niño esté presente, que se relacione con otros niños y les ayuda en algo que es para toda la vida”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: