Israel confirmó la muerte de un alto mando de Hamás en ataque en Gaza que causa 5 muertos

El Ejército de Israel confirmó la muerte del “jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamás”, Raed Saad, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza, en el que murieron al menos cinco personas.

“Hoy, 13 de diciembre, 2023, el Ejército y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) atacaron y eliminaron al jefe de la sede de producción de armas del brazo armado de Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre (de 2023), Raed Saad”, se indica en un comunicado militar.

Según la estadística de víctimas de los hospitales gazatíes, publicada por los periodistas locales destacados en las morgues, cinco personas perdieron la vida en el ataque.

Israel bombardeó con un dron el vehículo en el que se encontraba Saad a la altura del cruce de Nablus (suroeste de la ciudad de Gaza) en la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur paralela a la costa.

“Saad era uno de los últimos altos cargos veteranos en la Franja de Gaza y estaba asociado a Marwan Issa, vicejefe del brazo armado de Hamás (las Brigadas Al Qasam)”, continúa el Ejército en el texto.

Le acusan de establecer la Brigada de Gaza de Al Qasam, así como de trabajar por establecer una fuerza naval.

Además, el Ejército asegura que Saad participó en la elaboración del operativo denominado “Muros de Jericó”, que contenía un plan como el del ataque del 7 de octubre de 2023, que las fuerzas armadas desestimaron en su momento.

