“La clave es hacerlo con el corazón”: David Betancur, exitoso planificador de bodas

David Betancur, wedding planner colombiano especializado en bodas de lujo y eventos espectaculares, dialogó con W Fin De Semana acerca de su labor y entregó algunos detalles para no estresarse en la planificación del evento.

“Es una pasión que a uno lo mueve. No se imaginan lo que es para uno estar un fin de semana cuando no tiene boda, hace falta la adrenalina, todo es emoción”, afirmó.

Destacó que la clave para la realización de los eventos es “hacerlo con el corazón”. Por eso, mencionó que esos momentos de estrés siempre estarán y son generados, en su mayoría, por terceros (DJ, vestidos, trago, invitados, etc), “pero se debe empezar a entender qué depende de cada uno”.

Es para evitar el estrés que entra su trabajo, encargarse de toda la organización y quitarle el estrés a la pareja que contrae matrimonio.

“Los planeadores de bodas siempre nos enfocamos en trabajar con planes A, B y C. A mi no me estás pagando por hacer una boda linda, sino que, con mi experiencia y conocimiento, las cosas no fallen ese día”, sostuvo.

Tips clave para la realización de la boda