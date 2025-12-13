Varios heridos por disparos contra una patrulla conjunta sirio-estadounidense en Siria

Varios soldados estadounidenses y sirios que patrullaban juntos en la región desértica de Palmira, en Siria, resultaron heridos por disparos este sábado 13 de diciembre, informó la agencia oficial siria Sana.

Es la primera vez que se denuncia un ataque de este tipo desde que una coalición islamista tomó el poder en Siria hace un año y se acercó a Estados Unidos.

“Varios miembros de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos, así como dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias” mientras realizaban “una patrulla conjunta”, señaló la agencia.“El autor de los disparos fue abatido”, añadió, sin dar más detalles.

El grupo yihadista Estado Islámico controlaba la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019.

A pesar de su derrota, sus combatientes, refugiados en el vasto desierto sirio, siguen llevando a cabo ataques esporádicos.

La agencia Sana informó que helicópteros evacuaron a los heridos a la base de Al Tanf, en el sur del país, donde están desplegadas tropas estadounidenses.

Durante la visita del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, a Washington el mes pasado, Damasco se unió a la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.

