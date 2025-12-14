W Fin de SemanaW Fin de Semana

Así es ‘Linda’, el nuevo sencillo de ‘El Heredero’

‘Linda’ fue estrenada el 11 de diciembre de 2025

El Heredero, cantante. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El Heredero, cantante. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Aury Lamadrid

El cantante y compositor colombiano Féizar Orjuela, conocido artísticamente como El Heredero, ha regresado con el lanzamiento de su más reciente sencillo, titulado “Linda”. El artista, originario de Macaravita, Santander, mantiene su enfoque en la carranga, un género tradicional que lo llevó a la fama previamente con el éxito viral “Coqueta”.

‘Linda’ fue estrenada el 11 de diciembre de 2025 y se caracteriza por mantener el estilo alegre y romántico del género, un ritmo propicio para las celebraciones de la temporada. La composición, explicada por el artista como una forma bonita y sencilla de cortejar, evoca la tradición de la serenata y la declaración amorosa respetuosa.

El nuevo sencillo demostró un impacto inmediato: dos días después de su lanzamiento, el 12 de diciembre de 2025, la canción alcanzó el primer lugar en las tendencias nacionales de YouTube. Su música es consumida fuertemente por una audiencia joven, con un promedio de edad entre los 20 y 35 años, asegurando la continuidad de la carranga en el panorama musical contemporáneo.

Así es el nuevo sencillo de ‘El Heredero’ llamado ‘Linda’

