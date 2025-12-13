Daniel Merak reveló que tendrá una colaboración musical con Pipe Peláez en 2026

El cantante Daniel Merak, una de las figuras emergentes de la música popular y regional colombiana, confirmó que se viene un momento importante en su carrera, una colaboración con el cantante de vallenato, Pipe Peláez. Merak de 28 años que ha dedicado su vida al arte, compartió la noticia durante su entrevista en W Fin de Semana.

El proyecto discográfico está programado para ser lanzado a inicios del próximo año, buscando coincidir con la celebración de San Valentín. El cantante catalogó esta oportunidad como un “sueño hecho realidad”.

La canción se perfila como una fusión de géneros, Merak interpretará vallenato, mientras que Peláez incursionará en el género regional, un cruce que el artista promete sorprenderá al público.

Merak, cuya carrera formal como solista inició hace diez años, ha demostrado ser un “melómano por excelencia” con un repertorio que abarca desde baladas románticas hasta rock y tango. Su popularidad se consolidó por su participación en el reality show La Descarga, una experiencia que lo introdujo en los hogares colombianos.

El artista, quien actualmente promociona el tema “El Mozo” con Juan Carlos Hurtado, El Andariego, busca con este nuevo trabajo seguir expandiendo la música popular colombiana a nivel internacional.

Escuche la entrevista completa:

