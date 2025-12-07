Diana Hoyos estrena ‘Las Dolidas’, un canto “para sanar” entre amigas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La actriz colombiana Diana Hoyos habló sobre su último proyecto ‘Las Dolidas’, su nueva canción inédita y uno de sus primeros lanzamientos dentro del género popular colombiano.

Hoyos contó que esta nueva canción nació de una necesidad de crear un espacio nuevo para las mujeres, un lugar para reunirse, cantar, desahogarse y pasar los malos ratos en grupo. “Es una canción hecha para nosotras, para acompañarnos”, explicó.

Tras pasar por novelas como ‘Oye Bonita’, ‘Enfermeras’ y ‘Te la Dedico’, terminó recuperando la ilusión de regresar a la música y la llevó a explorar un género con letras más profundas y sensibles sobre el amor.

La actriz también explicó que el vídeo de ‘Las Dolidas’ se grabó con unas mujeres muy importantes en su vida: Sus amigas cercanas y su club de fans, buscando transmitir una sensación de estar en “manada” y tener una complicidad femenina que consideró terapéutica.

La cantante dijo que, si bien, la música urbana es la que domina el mercado, el género romántico es fiel a su historia y su crecimiento en la música, cosa que también le ha dado una enorme acogida en el público, “Las mujeres ya cantamos despecho a la par de los hombres”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

