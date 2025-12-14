El código iframe se ha copiado en el portapapeles

José Orlando Gutiérrez, el chef colombiano que deslumbra París con la gastronomía de la Costa

José Orlando Gutiérrez, chef y fundador de ‘Comité Caribe’, un restaurante en París que se destaca en la capital francesa por su innovadora comida que combina el sabor del Caribe con los productos de ese país.

“Este proyecto nace de la mano de un amigo barranquillero que actualmente es mi socio. Hace 10 años llegamos a París y hacíamos suero y queso costeño con productos franceses. Ha sido una experiencia increíble”, afirmó.

Y es que lo que hace especial a ‘Comité Caribe’ es la curiosa combinación de la cocina del Caribe colombiano, pero con productos de Francia. “Nuestros clientes descubren esa combinación”.

Según Gutiérrez, el plato con mayor éxito en París es la posta negra, una comida a la que expresó tenerle mucho amor. Incluso, señaló que les ha tocado devolver ese platillo a la carta tres veces.

“Ese plato lo tienes que comer en París, en el Distrito 19”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que “el mundo quiere mucho a Colombia” y cuando los comensales van a ‘Comité Caribe’ se van felices.

