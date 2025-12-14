Presidente Petro reveló que fue nominado a “un premio Nobel alternativo de economía”

El presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta en X, que fue nominado a un “premio Nobel alternativo de Economía”, nominación que afirmó haber aceptado, aunque aclaró que en su verdadero interés no es el galardón.

“He sido nominado al premio Nobel de economía alternativo. He aceptado la nominación. Pero lo que quiero en realidad, así no reciba este premio alternativo, es que en mi retiro entregue mi libro de teoría económica”, señaló el mandatario.

Además, Petro explicó que la obra abordará su interpretación de la economía política frente a la crisis climática, el capital y las perspectivas de una nueva economía descarbonizada, “ligada a la producción y su reproducción de la vida”, apoyada —dijo— en su experiencia como gobernante.

También cuestionó los premios internacionales y afirmó que “los premios los da la humanidad”, criticando que en algunos casos se otorguen con “procederes ilegítimos”, incluso a personas responsables de asesinatos.

Petro dedicó un extenso homenaje al expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, a quien describió como una figura que “marcó la historia de América Latina en su último medio siglo”. Dijo sentir su legado como un respaldo moral y político: “Siento su abrazo de viejo guerrillero de ideas y me da seguridad en medio del frío y la soledad”.

De igual forma, señaló que Mujica supo transformar la lucha por el socialismo en una lucha más amplia “por la vida de la humanidad”, una visión que, según afirmó, también compartieron líderes como Fidel Castro.

Petro sostuvo que hoy la contradicción central ya no es solo entre el capital y el trabajo, como planteó Karl Marx, sino “la contradicción del capital con la vida misma”, la cual —afirmó— “ya está evidenciada científicamente”.

Finalmente, indicó que las derrotas electorales pueden convertirse en victorias históricas y que las juventudes son clave para corregir los errores políticos, al tiempo que dijo que “las banderas de la vida siempre permanecerán hasta el último ser humano existente”.

