Se reportan 16 fallecidos en accidente de bus en Segovia, Antioquia, que transportaba estudiantes

En horas de la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, un bus que transportaba a 40 personas para una excursión escolar se accidentó en Remedios. Según las primeras informaciones de las autoridades, al menos 16 personas fallecidas, la mayoría de ellas menores de edad. Además, 20 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la región.

En el bus se transportaban los estudiantes graduados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de su excursión a Coveñas.

Según informaciones preliminares, el bus salió de la vía y cayó a un abismo de 20 metros en el sector conocido como El Chispero, en jurisdicción rural entre Remedios y Zaragoza. El vehículo quedó en pérdida total.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió un comunicado lamentando el accidente en la vía Segovia-Antioquia. Asimismo, señalaron que las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y confirma el número de víctimas fatales y lesionadas.

Al respecto, el gobernador de Antoquia, Andrés Julián Rendón, expresó su solidaridad a través de sus redes sociales y confirmó que toda la red hospitalaria del departamento fue activada para atender la emergencia. Además, anunció que se desplazaría hasta el hospital de Remedios para acompañar a las familias afectadas y supervisar la atención a los heridos.

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció sobre el hecho: “Qué tristeza tan grande. Lamento profundamente la muerte de los 16 jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño que regresaban de una excursión”.

La Institución Educativa Liceo Antioqueño también se pronunció mediante un comunicado oficial, en el que manifestó su dolor por lo ocurrido y ofreció acompañamiento a las familias de los estudiantes fallecidas y heridos. Desde el plantel educativo confirmaron que los jóvenes hacían parte de la promoción 2025 y que el viaje hacía parte de una actividad académica de cierre de ciclo escolar.

