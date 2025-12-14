Un patrullero resultó herido tras un ataque con explosivos en el sur del Cauca

El uniformado lesionado fue evacuado para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro. Crédito: Suministrada.

En las últimas horas, se registró un ataque con cuatro explosivos lanzados desde drones contra la Fuerza Pública, que dejó a un patrullero de Policía herido en el sur del Cauca.

Los hechos se registraron contra la subestación del corregimiento de Piedrasentada, en jurisdicción del municipio de El Patía. El departamento de Policía del Cauca informó que el uniformado que resultó afectado por esquirlas fue evacuado de inmediato para recibir atención médica.

Asimismo, explicó que, “las unidades policiales en el sector mantienen activado el Plan Defensa, con el fin de repeler cualquier acción ofensiva y garantizar la seguridad en la zona”. De acuerdo con la población de El Patía, el suceso violento también dejó afectaciones a viviendas, establecimientos comerciales y vehículos.

Así también, horas antes se reportó un ataque contra la Fuerza Pública en la cabecera municipal de El Patía, sin afectaciones ni víctimas. En la reciente semana, también se cuentan al menos dos acciones terroristas en esta localidad, con varios uniformados y civiles heridos. Cabe resaltar que, en el sur del departamento del Cauca, tiene amplia injerencia delictiva la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

