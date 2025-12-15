Accidente de avioneta en México dejó 10 muertos y ningún sobreviviente
Los servicios de emergencia dieron a conocer a periodistas un supuesto audio de la torre de control donde uno de los pilotos alerta: “Nos estamos desplomando”.
Una avioneta se desplomó poco antes de llegar al aeropuerto de la ciudad mexicana de Toluca (centro) este lunes 15 de diciembre, y dejó diez muertos y ningún sobreviviente, informaron la Cruz Roja y autoridades locales.
La Cruz Roja en Toluca informó a la AFP que en el lugar del accidente se han localizado cuatro cuerpos. Los rescatistas, además, buscan posibles víctimas en tierra, luego de que la nave tipo Cessna Citation impactó en una bodega industrial.
Servicios de emergencias “atienden un accidente de una caída de avioneta”, dijo en su cuenta de X el Centro de Emergencias del Estado de México (C5), vecino de la capital del país.
La corporación divulgó un video en el que se observa el lugar donde cayó la aeronave, que generó una inmensa columna de humo negro.
Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde la nave tenía su base, dijo a la prensa que el avión había partido del puerto de Acapulco (sur) con destino a Toluca con ocho personas a bordo, incluidos los tripulantes.
Informaron también que antes del desplome, la avioneta trató de aterrizar en un campo de fútbol.
Distintos portales especializados en aviación muestran que el avión despegó presuntamente de Acapulco y tenía vuelos regulares a Toluca, ciudad localizada a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, y opera un aeropuerto que brinda servicio principalmente a vuelos privados.
