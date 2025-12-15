Confirman multa a Juan José Moratorio, controlante de Nitrofert, que quería comprar Monómeros

Confirman multa a Juan José Moratorio, controlante de Nitrofert, que quería comprar Monómeros
La Superintendencia de Sociedades afirmó que Juan José Moratorio controlaba varias empresas y no lo había reportado, por lo que le impuso una multa por $ 200 millones.
La Superintendencia de Sociedades confirmó la decisión del 13 de agosto de 2025, en la que declaró un grupo empresarial conformado por Juan José Moratorio, como controlante, y por las sociedades Nitrofert S.A.S., Nitrofoods S.A.S., Nitrocredit S.A.S., Nitrofarm S.A.S., Intefert S.A.S. y Nitrocaribe S.A.S., como subordinadas, por intermedio de la sociedad uruguaya Ilsady S.A.
Moratorio no había reportado que controlaba estas sociedades, por lo que la SuperSociedades le impuso una multa por 200 millones de pesos y ordenó a las cámaras de comercio de Barranquilla y Santa Marta revelar el grupo empresarial señalado.
“El investigado dentro del término legal interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales una vez analizados, la Superintendencia de Sociedades confirmó la decisión en mención, al corroborar que efectivamente el señor Moratorio es el controlante del grupo empresarial Nitrofert”, señaló la entidad en un comunicado.
Sobre el asunto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que “la adecuada revelación de los controlantes de las sociedades y de la conformación de los grupos empresariales en el registro mercantil, es uno de los pilares del buen gobierno corporativo”.
El funcionario agregó que es “fundamental proporcionar al mercado información completa, clara y fidedigna sobre la conformación de los conglomerados con presencia en Colombia y revelar a los verdaderos controlantes y no solo a los vehículos a través de los cuales se ejerce el control. Esta información puede ser de gran utilidad para examinar la realidad de las operaciones entre vinculados, realizar la consolidación de estados financieros, evaluar riesgos y aplicar distintas disposiciones para los casos de insolvencia empresarial”.