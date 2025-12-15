Contraloría abre indagación preliminar por denuncia de directora del Dapre sobre Fondo de Adaptación

La Contraloría General inició una indagación preliminar por los hechos denunciados con la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien identificó resultados alarmantes en la ejecución de proyectos en el Fondo de Adaptación, así como a las rutas definidas por sus antecesores para abordar problemáticas como las afectaciones en La Mojana y otros.

“La Contraloría General de la República realizará una o varias Indagaciones Preliminares, a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño fiscal y, si ameritan o no, la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”, señaló la entidad en un comunicado.

El ente de control señaló que de acuerdo con lo incluido en el Informe citado, se indica que el Fondo Adaptación tuvo un nivel de ejecución presupuestal notablemente bajo en áreas de vital importancia para las Comunidades, destacando la baja inversión de recursos para resolver los problemas de inundación en La Mojana que, según la gerente (e) del Fondo de Adaptación, solo llega al 3 %, ocasionando, además, que exista el riesgo de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la baja ejecución, exija la devolución de aproximadamente $235 mil millones.

A ello agregó que ha habido retrasos en la realización de Estudios y Diseños que son urgentes e indispensables para poder iniciar las obras de protección y solución definitiva a los problemas de La Mojana, afectando a más de 400.000 personas ubicadas en 11 municipios de ésta.

Además, presentó algunas inversiones que calificó de “cuestionables”, dado que, en criterio de la actual Gerencia encargada del Fondo Adaptación, no contribuyen a la solución estructural de los mismos. Entre ellas, cuestionó la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la Investigación Hidrodinámica.