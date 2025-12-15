Desarticulan la red de extorsión carcelaria más grande del país

El Gaula de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 33 personas e imputación a seis más por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

Puede leer: Caen bandas de secuestro exprés y la extorsión en Cali

La captura se dio luego de 10 meses de investigación y análisis de 4 millones 800 mil datos entre cuentas bancarias y líneas telefónicas, se logró evidenciar el actuar delincuencial de los integrantes de este grupo dedicado a la extorsión digital desde las cárceles La Picota y El Buen Pastor a diferentes ciudadanos del país.

Según la información, los delincuentes tenían varias formas de actuar, en algunos casos creaban falsos perfiles a través de redes sociales, donde se hacían pasar por mujeres para engañar a sus víctimas en su gran mayoría hombres. Luego de ganarse su confianza migraban las conversaciones a WhatsApp y solicitaban un pago a cambio de contenido sexual. Así mismo, una vez conseguían su propósito, estos delincuentes tomaban captura de pantalla y amenazaban a las víctimas de publicarlos en estas redes como ‘pedófilos’ o ‘violadores’.

De igual manera, se hacían pasar por menores de edad y falsos funcionarios de entidades judiciales, enviándoles fotografías de supuestas órdenes de captura y citaciones judiciales, para obligarlos a efectuar pagos que oscilaban en los 100 mil y 5 millones de pesos.

Entre los capturados se encuentra su principal cabecilla, alias ‘Pedro’; era el encargado de contactar a las víctimas y hace un mes había salido de la cárcel. Así mismo , alias‘Omar’, exfuncionario del Inpec.

Le puede interesar: Tregua entre Costeños y Pepes: bajaron las cifras de homicidio y extorsión en Barranquilla

También, se pudo establecer que estos delincuentes habrían generado rentas criminales por 17.000 millones de pesos desde el 1 de enero de 2024 y hasta el 30 de octubre del año 2025 y que llegaron a recaudar cerca de 429 millones de pesos producto de extorsiones.

Finalmente, varios de estos capturados registran antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto agravado, secuestro, concierto para delinquir y desaparición forzada.