El Centro Democrático anunciará este lunes a su candidata presidencial

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, confirmó que este lunes, al rededor de las 5:00 p.m., el partido anunciará quién será su candidata presidencial para el 2026.

Esto, luego de que arrancara finalizando noviembre el proceso de selección con encuestas, y tras la crisis interna que dejó compitiendo solo a las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

El anuncio se haría junto con las precandidatas: “Les anunciaremos al país el resultado de las encuestas que definió el partido para escoger nuestra candidata presidencial. Esperemos entonces que mañana hacia las 5:00 p.m., el partido conozca quién será nuestra candidata”, dijo.

Es de recordar que la medición arrancó el 28 de noviembre y quedó por fuera Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, tras tensiones internas.

La encuesta principal estuvo a cargo de la firma chilena CADEM, que adelantó un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas vía web, basadas en un cuestionario. El estudio contó con una muestra de 2.100 entrevistas a ciudadanos en general.

Igualmente, el Centro Democrático adelantó un segundo sondeo exclusivamente para sus militantes, a cargo de la firma chilena Panel Ciudadano.

Entonces, este lunes se conocerá a la candidata, que es sabido, participará en la eventual gran consulta de derecha el 8 de marzo del 2026. De hecho, ya el Centro Democrático manifestó esa intención ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

