Es como si la Cabal o Rubio ganaran en Colombia: Petro reiteró críticas tras elección de Kast en Chile

El presidente Gustavo Petro volvió a reaccionar a la victoria de José Antonio Kast en Chile con un extenso mensaje en el que comparó el resultado electoral con escenarios de la derecha en Colombia y advirtió sobre lo que considera un avance del fascismo en la región.

“La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganaran en Colombia”, afirmó el mandatario, al tiempo que expresó su esperanza de que “las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda”.

Petro evocó su visita al lugar donde reposan los restos del poeta chileno y señaló: “Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado”.

En su mensaje, Petro aseguró que el fenómeno político que vive Chile no será duradero. “El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”, sostuvo, aunque añadió una frase de fuerte carga simbólica: “Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente”.

Además, hizo un llamado directo a los jóvenes chilenos: “A la juventud de Chile les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

Petro también se refirió a la situación política en otros países de la región y habló de un “cerco del odio”. “Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda”, afirmó.

Según el mandatario, estos hechos buscan aislar a los gobiernos progresistas. “Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar”, dijo, y agregó que ese cerco apunta a “acorralar la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe”.

Finalmente, Petro dijo: “Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas. Arriba la Colombia Libre, resistimos cinco siglos y gritaremos Libertad”.

Petro, en otro mensaje, señaló que su declaración sobre la derrota del progresismo en Chile fue bloqueado en la red social X, y expresó su expectativa de que ese contenido pueda ser recuperado.

La declaración se dio luego de que el presidente argentino Javier Milei celebrara el triunfo de Kast con un mensaje en el que afirmó que “la izquierda retrocede” y “la libertad avanza”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, indicó.