Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 15 de diciembre de 2025

Deportes

Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron este 15 de diciembre sobre la final de ida en la que Junior ganó 3–0 contra Deportes Tolima.

Este 15 de diciembre, Hernán Peláez y Martín de Francisco hicieron un análisis del partido de ida de la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay Dimayor en el que Junior de Barranquilla se impuso 3-0 sobre Deportes Tolima.

Tras este resultado, la pregunta del día fue: ¿Se terminó la final de la liga con la goleada del Junior?

Escuche el capítulo completo aquí:

