Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 15 de diciembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron este 15 de diciembre sobre la final de ida en la que Junior ganó 3–0 contra Deportes Tolima.
01:35:35
Este 15 de diciembre, Hernán Peláez y Martín de Francisco hicieron un análisis del partido de ida de la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay Dimayor en el que Junior de Barranquilla se impuso 3-0 sobre Deportes Tolima.
Tras este resultado, la pregunta del día fue: ¿Se terminó la final de la liga con la goleada del Junior?
Escuche el capítulo completo aquí:
