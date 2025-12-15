Este es el fallo que ordena a Petro retractarse por acusaciones contra la familia de Bernie Moreno

El juez 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse de las afirmaciones que hizo contra los hermanos Luis Alberto, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Roberto Moreno, reconocido empresario, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

De esta manera, el juez amparó los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y dignidad humana de los hermanos del senador de Estados Unidos, Bernie Moreno.

Durante los últimos dos meses, el jefe de Estado publicó varios trinos en los que acusó a los hermanos Moreno de haber cometido delitos relacionados con el robo del Banco del Pacífico y con un supuesto volteo de tierras.

Entre el 21 de octubre, 13 y 18 de noviembre, Petro publicó varios trinos contra los hermanos Moreno, por los que el juez le ordenó no solo retractarse, sino también ofrecer excusas públicas.

“SEGUNDO: ORDENAR al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de presidente de la República que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, en la misma forma y por los mismos canales que empleó el 21 de octubre, el 13 de noviembre y 18 de noviembre de 2025, se retracte y ofrezca excusas públicas en las que manifieste que no tiene certeza o no le consta que los señores Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía, sean autores o participes de los delitos de hurto (robo) del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras a través de la urbanización de la hacienda San Simón, respectivamente, por los cuales los acusó públicamente en las referidas fechas y por los referidos canales”, se lee en la decisión.

El juez además ordenó que la retractación se deberá por el término de 3 meses.

Le puede interesar: Bernie Moreno pide designar tres grupos colombianos como organizaciones terroristas

“La retractación en la red social X la debe hacer por el término de tres (3) meses, dado que a la fecha de esta providencia aún permanece fija en dicha red social”.

En el fallo de 20 páginas también se advierte que las acusaciones de Petro iniciaron el martes 21 de octubre en medio de un consejo de ministros.

Posteriormente, en el mes de noviembre, el jefe de Estado publicó en su cuenta oficial de X mensajes alusivos con hechos de corrupción.

“El robo del banco del Pacífico, del que fue genio Alberto Moreno, y de la hacienda San Simón, del que es beneficiario Roberto Moreno, es la causa del odio del senador Bernie Moreno, que busca ponerme traje naranja en EE.UU. aprovechando su relación estrecha con Trump”, publicó el 18 de noviembre.

Sobre esto, los hermanos Moreno consideraron que ellos no tienen relación alguna con el supuesto volteo de tierras y las presuntas faltas cometidas en el Banco del Pacífico, que hacen parte de investigaciones de tipo penal en las que no han sido involucrados.

“En el mismo sentido, adujeron que la tutela no tiene como propósito que se protejan los derechos de Bernardo Moreno Mejía, sino los de ellos, personas que no hacen parte del debate político”, se señala en la decisión.

También dijeron que las afirmaciones de Petro representaron una “amenaza”, pues los afectó en su buen nombre y honra al relacionarlos con la “criminalidad organizada”.

El jefe de Estado tendrá 48 horas a partir de la notificación de la providencia para empezar el proceso de retractación.

No obstante, el fallo se podrá impugnar.

Fuerte regaño al presidente Petro

El juez señaló que el jefe de Estado debe ser garante de los derechos de todos los ciudadanos de Colombia y no vulnerarlos como ocurrió en este caso.

“En definitiva, las declaraciones del presidente de la República tienen que ser respetuosas de los derechos fundamentales, ecuánimes, razonables y fundadas, garantes del sistema de constitucional y electoralmente neutras. Ello es así por la envergadura de poder que ostenta en el marco constitucional vigente y por el alcance y peso que tiene su cargo, pues representa la unidad de la nación. Pero como ello no ocurrió en el caso de los accionantes, sino que transgredió sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y dignidad, se les amparará tales prerrogativas constitucionales, lo cual deberá ser objeto de retractación en la misma forma y por los mismos canales por los que tales derechos fundamentales fueron transgredidos”, se lee en la decisión.



