Galán rechaza carta para pedir libertad de delincuentes dedicados al vandalismo en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó la carta que senadores y representantes de partidos como Pacto Histórico, Comunes, Mais y Alianza Verde, firmaron para que 11 personas señaladas de actos vandálicos como los de la Primera Línea en Bogotá quedaran en libertad.

“Yo creo que no tienen conocimiento esos congresistas de lo que ha sido el proceso de investigación en ese caso. Es un proceso de investigación de más de dos años, metódico, juicioso, riguroso. Ya hay dos jueces de la República que han revisado el caso y en primera instancia se ordenó la orden de captura y luego se legalizaron las capturas, se tramitó la imputación y se determinó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por cuenta de la solidez que tiene ese proceso”, dijo Galán.

El alcalde insistió en que los actos cometidos por los integrantes de la banda los ‘PPP’ no tienen nada que ver con manifestaciones legítimas.

Lea aquí: A la cárcel 11 supuestos integrantes de red de vandalismo y terrorismo en Bogotá

“Eso no tiene absolutamente nada que ver con protesta. Eso no es manifestación, eso no es protesta, eso es violencia, es terrorismo, es concierto para delinquir”, agregó.

Y agregó, “en Bogotá no vamos a permitir que quienes actúan con violencia, con terrorismo, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que se movilizan en transporte público o en los vehículos en las vías de Bogotá, queden en la impunidad. Eso no va a pasar y la instrucción que yo le he dado a la Secretaría de Seguridad y el trabajo con la policía es que logremos identificar a todos los responsables de esos hechos y los llevemos ante la justicia”.