Marco Rubio felicita a Kast por su elección en Chile y espera cooperar en temas migratorios

Luego de que se conociera la reciente victoria del candidato ultraderechista a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, frente a la izquierdista Jeannette Jara, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cuya victoria el domingo sumó un aliado más de derecha que se alinea con el presidente Donald Trump en América Latina.

Bajo el liderazgo de Kast, “confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas, que incluyen el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, dijo Rubio en un comunicado.

Le puede interesar: El presidente Petro desafía a Marco Rubio: “Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo”