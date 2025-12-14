¿Quién es José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile? Ideología política, trayectoria y más

En las últimas horas, se conoció por parte del Servicio Electoral chileno que el candidato José Antonio Kast es el nuevo presidente Chile, tras imponerse en el balotaje de este domingo frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Desde 2006, el poder en este país se ha alternado entre izquierda y derecha, por lo que ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Kast recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de 2026, en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años.

Siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de… pic.twitter.com/CxvsgXN0ja — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025

Perfil y trayectoria de José Antonio Kast

El nuevo presidente de Chile es un político ultraderechista, ferviente católico y padre de 9 hijos. A su vez, Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, se convirtió en el primer pinochetista en llegar a la presidencia de este país en democracia.

Cabe resaltar que la campaña de Kast giró, casi de manera monotemática, en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.