MinDefensa cita reunión por denuncia de interferencia en operaciones militares de Isabel Zuleta
La reunión está programada a partir de las 8:00 de la mañana de este lunes 15 de diciembre.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunirá con la cúpula militar y policial a partir de las 8:00 a. m. para abordar la polémica por la reciente publicación periodística de la revista Semana, en la que ocho generales, de forma anónima, aseguran que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, estaría interfiriendo en operaciones militares.
Según la denuncia, la congresista y su círculo más cercano habrían interferido en operativos contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y múltiples homicidios.
Puntualmente, los requerimientos que habría hecho Zuleta, de acuerdo con la denuncia, corresponderían a llamadas realizadas a altos oficiales para que se frenaran combates contra personas que tendrían nexos con las disidencias de Calarcá, en Antioquia.
Según la denuncia, dichas presiones fueron reportadas al Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.