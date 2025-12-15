Profieren fallo por irregularidades en manejo de recursos en Universidad Distrital por $39.358 millones

La Contraloría de Bogotá profirió fallo con responsabilidad fiscal en primera instancia, por una cuantía que supera los $39.350 millones, por irregularidades encontradas en la Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’ en el manejo de recursos entre los años 2012 y 2019.

De acuerdo con la información, “se desvío de recursos se materializó mediante giros a una cuenta corriente oculta, en las cuentas del pasivo y cuentas del orden, que carecían de soportes legales de gastos”.

En este caso, la Contraloría de Bogotá estableció que se produjo un perjuicio al patrimonio público de la Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’, en tanto se comprobó:

Gestión ineficiente y antieconómica

Desvío y manejo indebido de recursos

Falta de aplicación de controles.

La decisión tuvo como responsables fiscales a funcionarios y contratistas de la Institución para la época de los hechos y se constituye en el fallo más cuantioso que ha proferido la Contraloría de Bogotá en los últimos años.