Reportan 18 quemados por manipulación indebida de pólvora en Córdoba

Montería

El Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública de Colombia (Sivigila), tendría un registro de 18 personas quemadas por manipulación indebida de pólvora en Córdoba durante los 15 días que completa el mes de diciembre de 2025. Sin embargo, habría una leve disminución en comparación con el 2024 que para esta misma fecha reportaba 22 casos.

Según el registro, los casos se han presentado en nueve de los treinta municipios del departamento: Montería (6), Montelíbano (4), Ayapel (2), Cereté (1), San Bernardo del Viento (1), Lorica (1), Pueblo Nuevo (1), Tierralta (1) y Valencia (1).

De acuerdo con la información oficial, de los 18 casos, 14 se habrían presentado en mayores de edad y 4 en menores. Ocho de los afectados sufrieron quemaduras tras manipular pólvora bajo los efectos del alcohol.

Frente al panorama, las autoridades han insistido en mayor conciencia sobre este tipo de situaciones que podrían ocasionar hasta la muerte.

“Siempre que se presentan este tipo de eventos no solo es la persona que lo sufre, sino todo el entorno familiar y social. Desde la Alcaldía de Montería estamos haciendo lo posible por evitar estas situaciones que dejan secuelas tanto físicas como mentales en los afectados”, puntualizó el médico José Vergara.