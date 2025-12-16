Cabal respaldará campaña de Paloma Valencia, pero pidió claridad sobre proceso de selección

Luego de que se conociera que la senadora Paloma Valencia será la candidata presidencial única del Centro Democrático, tras un proceso de selección interno con dos encuestas, la senadora María Fernanda Cabal, reaccionó al anuncio.

En primer lugar, aseguró que respaldará la campaña de Valencia y pidió la unidad del partido de cara a la consulta de la derecha, que se espera sea el 8 marzo del 2026.

“Vamos a ir unidas, porque así somos más fuertes”, aseguró. Y agregó: “Lo establecimos en privado y en público desde el principio. Si hubiera sido Paola Holguín hubiera hecho exactamente lo mismo”.

Ahora, pese a que no fue elegida como candidata presidencial, Cabal confirmó que no volverá a aspirar al Congreso: “Desde el principio dije que no quería volver al Senado (…) Se pierde demasiado tiempo en lo que se puede resolver en pocas horas. Ya esa etapa está superada”.

En todo caso, pese a aceptar los resultados aseguró que “la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso. Queremos saber, aprender y, como les digo, tenemos tanta gente con tantas expectativas, que lo mínimo que queremos es que no haya cualquier fractura”, dijo.

Le puede interesar: MinAgricultura pedirá investigar polémico crédito concedido a Juan José Lafaurie