Dos policías murieron tras ataque con explosivos en el Suroriente de Cali

Cali

Las autoridades de Cali confirmaron el fallecimiento de dos Policías luego de un ataque con explosivos contra la patrulla en la que se movilizaban.

El hecho se registró en la madrugada de este martes 16 de diciembre en el sector de Mariano Ramos, en inmediaciones de la escombrera La 50.

De acuerdo con información preliminar, el artefacto habría sido detonado sobre la vía, al paso de la motocicleta oficial.

Aunque los uniformados fueron trasladados a una clínica de la ciudad, no lograron sobrevivir.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si este hecho estaría relacionado con el accionar del ELN en medio del paro armado que amenaza a distintas regiones del país.