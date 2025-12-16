Gobierno pide compulsar copias a Superfinanciera sobre condiciones de crédito a Juan José Lafaurie

Juan José LafaurJuan José Lafaurie y al lado el logo del MinAgricultura (Fotos vía Cortesía y redes sociales de MinAgricultura)

El Ministerio de Agricultura radicó ante Finagro una solicitud formal para que se investigue la forma en la que se entregó el polémico crédito agropecuario a Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie.

Esta solicitud del Ministerio se produce luego de la publicación realizada por Daniel Coronell sobre las presuntas irregularidades en torno a dicho crédito.

La solicitud dice lo siguiente:

“Un requerimiento formal ante Finagro para que, de manera inmediata, adelante los procedimientos de control de inversiones y las indagaciones a que haya lugar respecto de la operación de crédito realizada a nombre del señor Juan José Lafaurie Cabal con el banco Serfinanza, con el fin de verificar si dicha operación se realizó conforme a la normatividad vigente”.

También pidió compulsar copias a la Superintentencia Financiera para que investigue si el banco Serfinanza hizo la verificación correspondiente para entregar el crédito:

“Se solicitó a Finagro compulsar copias de este requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia para que, en el marco de sus competencias, evalúe las actuaciones adelantadas por el banco Serfinanza en la verificación de las condiciones del beneficiario y en la estructuración de la referida operación de crédito”.

Finalmente, manifestó que, una vez se conozcan los resultados de las actuaciones, seguirá adoptando las medidas que correspondan para garantizar el cuidado de los recursos públicos.

