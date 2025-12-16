Gobierno priorizó uso de gas para hogares y taxistas

El Ministerio de Minas y Energía ordenó la aplicación inmediata de una serie de medidas que buscan garantizar el abastecimiento de gas natural para hogares, pequeños comercios y transporte incluso cuando exista escasez.

"El gas para los hogares y para los taxistas no se puede suspender ni encarecer por malas decisiones del mercado. Las reglas existen y deben cumplirse para proteger el bolsillo de la gente", aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

De acuerdo con la circular expedida por el Ministerio, para cumplir con este propósito los agentes tienen la opción de activar contratos con interrupciones para evitar alzas injustificadas y riesgo de desabastecimiento.

“Cuando hay gas disponible en el país, debe usarse primero para atender a la demanda esencial. No vamos a permitir que se afecte a los usuarios residenciales ni al transporte público por falta de coordinación o por intereses comerciales“, señaló el ministro.

El Gobierno también aseguró que hará seguimiento junto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Gestor del Mercado, al abastecimiento de gas en el país para tomar las medidas necesarias que eviten incrementos injustificados en los precios.