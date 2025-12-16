Homicidio de deportista en Pereira no quedó impune; capturaron al presunto sicario en Cartago, Valle

Luego de una investigación que duró alrededor de cinco meses, fue capturado el hombre que el pasado 16 de julio, le quitó la vida a Juan Esteban Peña Bolívar, un destacado deportista, campeón juvenil panamericano y americano en 2019 y 2020 en la disciplina de levantamiento de pesas, quien compitió con la liga del Meta, reconocido como un prometedor talento del deporte nacional.

El capturado, Edwin Julián Arcila Morales, conocido con el alias de “Juli”, sería el que disparó en contra del ganador de varias medallas deportivas; los hechos ocurrieron en la avenida Sur, al frente del Distrito Militar.

En vídeos quedó el momento exacto cuanto la víctima que conducía una moto se detiene en un semáforo y es interceptado por otro vehículo motorizado disparando en varias ocasiones; incluso este sujeto, quien al parecer es alias Juli, se baja de la moto con el fin de rematar a Peña Bolívar.

Las evidencias recolectadas por la Policía y la Fiscalía General de la Nación, lograron dar con el paradero de Arcila Morales en el barrio Bellavista de Cartago, donde lo capturaron luego de realizar una persecución de película por los techos de varias viviendas por donde pretendía huir de la autoridad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Galvis.

“Alias ‘Juli’ presuntamente actuaba como sicario al servicio de un grupo delincuencial de Pereira, desde donde desplegaba su accionar criminal delinquiendo principalmente en el barrio Bellavista de Cartago, Valle. Este hecho generó un amplio impacto a nivel nacional y estuvo seguido por el lamentable fallecimiento de la madre de la víctima tres días después por causas asociadas a un cuadro de depresión.”

Se pudo establecer que alias ‘Juli’ trabajaría para una estructura criminal que tiene su accionar en Risaralda y Norte del Valle y desempeñaría el papel de sicario.

En las audiencias de control de garantías a este hombre le imputaron los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no aceptó, sin embargo, fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este tipo de capturas reitera lo dicho por líderes del conflicto armado en Risaralda, que aseguran que a Pereira llegan sicarios contratados desde Cartago para cometer este tipo de hechos violentos.

Este hecho conmocionó a la comunidad a nivel nacional, pues era una joven promesa del deporte, su madre murió días después de este asesinato, al parecer, la depresión agravó varias enfermedades que la llevaron a su fallecimiento.