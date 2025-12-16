Juez otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por corrupción en Colombia

La juez primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia Aldana, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y por el caso de corrupción de Centros Poblados.

Puede leer: Emiten orden de captura contra Emilio Tapia por caso del carrusel de la contratación

La decisión judicial se adoptó en las últimas horas. Tapia Aldana tendrá un periodo de prueba de 27 meses.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó que Emilio Tapia Aldana ya fue notificado y dolor ende, quedó en libertad.

La juez que le otorgó la libertad a Emilio Tapia Aldana es la misma que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial investiga por la presunta adopción de medidas irregulares en torno a este caso.

Precisamente, la juez primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernandez Castelion, accedió a la solicitud que hizo su abogada defensora, Diana Muñoz.

La penalista sustentó su petición en que Tapia Aldana cumplió con los requisitos para la libertad condicional y demostró una buena conducta en la cárcel de El Bosque, de Barranquilla.

Tapia Aldana ya cumplió las tres quintas partes de su condena, al permanecer más de siete años y cinco meses privado de la libertad.

La juez ordenó, además, que firme una nueva acta de compromiso y tendrá 27 meses y 10 días de período de prueba.